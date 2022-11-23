Стало известно о сделке между ВС РФ и НАТО

Стало известно о сделке между ВС РФ и НАТО
Фото: Xander Heinl/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Стороны заключили тайную договоренность по Черному морю

После начала российско-украинского конфликта НАТО во главе с США создали вместе с Россией кризисную ячейку по урегулированию конфликтов на военно-политическом уровне. В рамках ее работы высшие военные чиновники могут договариваться о чем-либо, чтобы избежать любых опасных действий на море и в воздухе по всему миру. 

Как сообщает издание Euractiv со ссылкой на собственные источники, недавно председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провели частный разговор, в котором договорились о сделке ради мировой безопасности. Россия и США отказались от взаимных провокаций, согласившись соблюдать необходимую дистанцию между кораблями в Черном море, а также следовать всем двусторонним договоренностям, достигнутым в этой сфере ранее.

По данным издания, подобные контакты между Бауэром и Герасимовым вызвали недовольство в руководствующих натовских кругах в Европе. Тем не менее, некоторые отметили, что у командующего есть для этого все полномочия. 

Источники утверждают, что подход членов НАТО к вопросу о контактах с Москвой различается – страны буквально разделились на два лагеря. Группа из восточноевропейцев, скандинавов, Великобритании и бывших югославских стран требует, чтобы взаимодействие с Россией было сведено к нулю, в то время, как США, Франция, Турция, Италия и Греция более умеренны в этом отношении. Поэтому все действуют так, как решает Вашингтон, которому также более близок подход умеренного взаимодействия с Москвой. 

Источник: Euractiv
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