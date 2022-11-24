Глава МИД Турции озвучил вероятную длительность СВО: прогноз неутешительный

Неблагоприятный исход возможен в одном случае

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции на тему внешней политики Турции в одном из вузов Анкары, рассказал о своем видении российско-украинского конфликта. По его словам, есть высокая вероятность, что все может затянуться на десятилетия. Его слова передает агентство Anadolu.

Дипломат отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны были близки к соглашению, однако потом ситуация изменилась – был сделан выбор в пользу военного урегулирования. Он уверен, что если так будет продолжаться и дальше, то завершение конфликта вряд ли возможно в обозримой перспективе.

Чавушоглу уверен, что единственный способ закончить кровопролитие – сесть за стол мирных переговоров. Успехи на поле боя никак не будут способствовать окончанию конфронтации.

Он также напомнил, что Анкара в сложившейся ситуации старается сохранить нейтралитет, напомнив, что именно благодаря усилиям Эрдогана стали возможны обмены пленными между Киевом и Москвой, а также недавняя встреча глав МАГАТЭ и "Росатома".