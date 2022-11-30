Москва пообещала сбивать над Украиной американские спутники

Москва пообещала сбивать над Украиной американские спутники
Rocket Lab/www.globallookpress.com
В военном конфликте такие цели вполне законны

Коллективный Запад довольно давно практикует использование квазигражданских спутников над Украиной, информацию, полученную с орбиты, НАТО передает Киеву. Об этом заявил глава департамента российского МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Дипломат указал, что российская сторона вправе поразить такую цель в качестве ответного огня, если она будет использоваться в боевом конфликте против российских войск. Ермаков указал, что применение гражданских объектов в военных целях имеет провокационный характер.

Американцы для снабжения генштаба ВСУ разведданными используют низкоорбитальные аппараты. Они выявляют места дислокации, передвижение и действия ВС РФ на Украине, отмечает URA.ru.

Учитывая, что Пентагон покрыл земной шар космическими аппаратами, добавил Ермаков, вполне справедливо утверждение о том, что американцы "обкатывают" концепцию системы управления военными силами в любой точке планеты, пишет телеканал "360".

Ранее западные СМИ уверяли, что у России имеется оружие, способное вывести из строя все оборудование Североатлантического альянса на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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