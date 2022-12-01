Впереди крупное наступление: раскрыты планы Кремля по СВО на 2023 год

Впереди крупное наступление: раскрыты планы Кремля по СВО на 2023 год
Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Пока время работает на Москву

Главным событие в мире и в России за десять лет стала специальная военная операция на Украине. Глава Центра комплексных европейских и международных исследований, политолог Василий Кашин заявил, что зимний сезон будет сопровождаться эскалацией конфликта – либо в декабре, либо в начале 2023 года.

Пока у сторон отсутствуют причины для затягивания и заморозки боевых действий. По мере продолжения ударов по критической инфраструктуре противника Киев с каждым разом убеждается в необходимости ускорить процесс. Однако и ВС России наращивают на фронте свое присутствие.

Ситуация радикально меняется. Россия резко повышает расходы на оборону на 2023-й год, из чего следует простой и ясный вывод: боевые действия будут продолжены. Время, считает политолог, пока работает на Москву.

Многое зависит и от стратегии, избранной Генштабом РФ. Если руководство сделает ставку на удержание позиций с локальными "вылазками", в очередных мобилизационных волнах отпадает необходимость. При крупном наступлении, что также является реальной перспективой, все определяется тем, куда зайдет наступление.

Кашин вместе с тем склонен полагать, что в настоящее время новые мобилизационные призывы маловероятны – инфраструктуры и оснащения для таких потоков пока маловато.

А вот военный эксперт Алексей Суконкин считает, что мобилизация еще у россиян впереди.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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