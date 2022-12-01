Newsweek: Бахмут станет настоящим адом для украинской армии

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Сражение за Бахмут будет наиболее жестким и кровопролитным среди всех происходивших с начала специальной военной операции на территории Украины. Такого мнения придерживается американский обозреватель Newsweek.
В материале говорится, что потенциальный масштаб сражения сопоставим с теми, которые наблюдались в Первую мировую войну. Погодные условия ныне суровы, при таком факторе расклад сил будет явно не в пользу украинских войск.
Нужно учитывать и факт того, что в последние недели российская сторона начала демонстрировать успехи в своей военной кампании. Бахмут давно штурмуют – ВС России постоянно посылают подкрепления, чтобы сокрушить упорно обороняющегося противника.
Со стратегической точки зрения, отмечает источник, город не является чем-то сверхценным. Однако Бахмут – важный автомобильный и железнодорожный узел, контроль над которым позволит сильно наладить военную логистику.
Ранее мы писали о причинах огромных потерь ВСУ под Бахмутом.
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