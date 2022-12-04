Незалежные ищут любые способы подставить Россию

Ожесточенное противостояние нашей армии и украинских боевиков на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной продолжается. При этом Киев готов на любые провокации для достижения своих коварных целей. Как стало известно, украинские сверхразумы задумали новую громкую провокацию на территории Одессы.



Такая информация появилась в распоряжении журналистов РИА "Новости". Соответствующие сведения корреспондентам предоставил осведомленный источник в околовоенных кругах. По его данным, киевские верховоды задумали сорвать инициативу Организации Объединенных Наций по восстановлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.

По имеющимся данным, на территории Одесского припортового завода устроят мощные взрывы на купальных крышах хранилищ для аммиака. Таким образом разрушат подвесные перекрытия – работа цеха перегрузки будет сорвана.

По хитроумному замыслу киевского режима ответственность за нанесение ракетного удара будет возложена на Вооруженные силы Российской Федерации. Отдельно отмечается, что контроль над подготовкой провокации взяли на себя британские разведчики, которые уже находятся в Одессе. Кроме того, свою руку к международному преступлению готовы приложить контрактники канадской ЧВК GardaWorld.