Незалежные несут колоссальные потери

На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства есть несколько особо горячих точек. Ожесточенные бои продолжаются на землях Донецкой народной республики. Как стало известно, положению Вооруженных сил Незалежной не позавидуешь – в Артемовске они несут колоссальные потери в живой силе.

По иронии судьбы, украинцы мрут как мухи из-за провальной натовской тактики COIN. Попавшие в российский плен незалежные бойцы рассказали, что курс подготовки, который был организован на территории Британии, а также на украинских землях под контролем западных инструкторов, оказался негодным для сложившейся ситуации – тренировки не были рассчитаны на интенсивные бои, в целом такая подготовка только навредила украинской пехоте.

Отмечается, что всушников готовили по программе Североатлантического альянса COIN (от термина Counterinsurgency, что переводится как контрпартизанская война). Данная тактика разрабатывалась для противостояния с "негосударственным силами" и не подразумевает наличие у противника мощной артиллерии, которой как раз в большом количестве располагают наши военнослужащие. В итоге полученные навыки оказались бесполезными и только навредили украинцам – ВСУ терпят колоссальные потери.

К слову, ранее журналисты показали, как российская артиллерия уничтожает украинских боевиков при штурме Артемовска. Эпичные кадры публикует "Пятый канал".