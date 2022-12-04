У Запада есть все возможности завершить СВО, уверен американских эксперт

Десятый месяц на территории украинского государства проходит специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. В западном обществе ощущается серьезная усталость от необходимости поддерживать киевский режим. Все чаще звучат разговоры о том, что конфликт нужно завершить за столом переговоров. Любопытными выводами на этот счет поделился опытный американский эксперт Джек Бакби.



Политолог обратил внимание на недавнее резонансное заявление французского лидера Эммануэля Макрона, который предложил коллективному Западу обратить внимание на требования Москвы при построении новой системы безопасности в мире.

Американец подчеркнул, что всего два слова способны остановить развернувшийся на территории Незалежной конфликт. Речь идет о "гарантиях безопасности" для Российской Федерации. Именно разумный подход к интересам России способен стабилизировать ситуацию на международной арене.

Бакби добавил, что весьма правильным решением может стать отказ шведских и финских властей от вступления в западную военную коалицию. Такой шаг поможет достичь баланса в вопросах мировой безопасности.