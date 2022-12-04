Все задачи спецоперации должны быть выполнены

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнять задачи, поставленные в рамках специальной операции по денацификации киевского режима. Последними новостями с фронта поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Как сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российским бойцам удалось ликвидировать крупную топливную базу украинских боевиков, которая находилась в Харьковской области.

Разумеется, реализация этой задачи серьезно усложнит положение незалежных вояк. Крупная нефтебаза обеспечивала военную технику Вооруженных сил Украины топливом. Теперь украинцам придется искать энергоресурсы в другом месте.

Кроме того, российские военнослужащие серьезно продвинулись на Донецком направлении. Наши бойцы ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска. На этом направлении за минувшие сутки ликвидированы более полусотни украинских боевиков. Также украинцы потеряли 40 военнослужащих во время неудачной попытки прорваться в Павловку Донецкой народной республики.

Также Армии России удалось сравнять с землей пункт временной дислокации украинского националистического формирования, располагавшегося на землях Донбасса.