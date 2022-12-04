Ждать падения Киева осталось недолго

С прошлой зимы на территории украинского государства продолжается спецоперация по демилитаризации киевского режима. Многие эксперты делятся своими прогнозами по поводу дальнейшего развития событий. Опытный американский военный в отставке Скотт Риттер поделился своим видением ситуации.

Отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Америки убежден, что наша страна сможет разгромить украинских боевиков уже летом будущего года. Своим мнением военный поделился во время беседы с американским журналистом Эндрю Наполитано.

Риттер подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации "на Украине непобедимы". По мнению американского офицера в отставке, разгромить украинских вояк будет непросто, однако к концу лета 2023 года нашим бойцам удастся одержать военную победу.

Также американец особо отметил, что до этого момента ни о каких мирных переговорах и речи быть не может. Разведчик заявил, что нынешнему украинскому главнокомандующему Владимиру Зеленскому так или иначе придется признать капитуляцию Незалежной. По мнению Риттера, исход украинского конфликта давно предрешен.