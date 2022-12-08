Армия России уничтожила почти сотню польских боевиков

Наши военные успешно выполняют поставленные перед ними задачи

Сегодня, 8 декабря, в главном оборонном ведомстве нашей страны поделились последними новостями с фронта специальной военной операции, которую Россия проводит на территории украинского государства.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", благодаря высокой эффективности российского оружия и слаженной работе наших бойцов в Харьковской области было ликвидировано логово польских наемников.

Сообщается о гибели девяноста иностранцев, прибывших из Польши воевать за преступный киевский режим.