Армия России уничтожила почти сотню польских боевиков

продолжениеРаскрыта причастность НАТО к атакам Киева на российские аэродромы
Наши военные успешно выполняют поставленные перед ними задачи

Сегодня, 8 декабря, в главном оборонном ведомстве нашей страны поделились последними новостями с фронта специальной военной операции, которую Россия проводит на территории украинского государства.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", благодаря высокой эффективности российского оружия и слаженной работе наших бойцов в Харьковской области было ликвидировано логово польских наемников.

Сообщается о гибели девяноста иностранцев, прибывших из Польши воевать за преступный киевский режим.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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