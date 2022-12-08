Запад лживо открещивается от вопиющей провокации

Недавние атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях ожидаемо получили широкий международный резонанс. Очевидно, что за провокацией стоит киевский режим, хотя официально Украина в этом вероломном преступлении не признавалась. Любопытной информацией на этот счет поделился руководитель московских делегатов на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что планируя нападение на стратегически важные российские объекты, киевский режим руководствовался распоряжением Североатлантического альянса. Гаврилов прямо заявил, что НАТО приложила руку к организации этого нападения.

При этом западные страны всячески отнекиваются от своей причастности к провокации. По словам Гаврилова, во" последнее время коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки все больше втягивается в конфликт. Госслужащий сообщил, что в распоряжении Москвы есть факты, которые однозначно указывают на причастность военной коалиции к террористической провокации киевского режима.

Гаврилов заявил, что украинским властям фактически публично приказали совершить "эту вероломную провокацию". Очевидно, что марионеточный киевский режим действует исключительно по указке западных кураторов.