Ситуация на линии соприкосновения серьезно изменилась

Армия России резко усилила давление на украинских боевиков по всему фронту. Сейчас Вооруженным силам Незалежной не до контратак – они вынуждены обороняться. По крайней мере, в этом убеждает общественность советник администрации украинского лидера Алексей Арестович.



Одиозный украинский государственный деятель заявил, что для незалежных вояк наступили не лучшие времена – давление Вооруженных сил Российской Федерации серьезно усилилось на всех точках зоны проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной, отмечает интернет-издание URA.RU.

Звезда украинской пропаганды подчеркнул, что серьезные успехи наши бойцы достигли на территории Донецкой народной республики. Украинским воякам пришлось перейти в глухую оборону для того, чтобы постараться сохранить за собой позиции, отмечает издание "Общественная служба новостей".

Тем временем, украинские военные продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Как сообщает телеканал "360", всушники снова открыли прицельный огонь по Горловке. В результате обстрела разрушен жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.