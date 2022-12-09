Киевский режим пошел на отчаянный шаг

Для Вооруженных сил Украины наступили не лучшие времена. Ситуация на фронте меняется и далеко не в пользу незалежных. Особо горячей зоной стал Донбасс. Боестолкновения близ города Артемовск дорого обходятся Киеву. Более того, выяснилось, что иностранные боевики и вовсе отказываются ехать в эту зону.



Как сообщает телеканал RT, зарубежные гости понимают, что в этой точке фронта их ждет кровавая бойня. Разумеется, люди не хотят погибать. Именно поэтому, несмотря на подписанные контракты, боевики заявляют о нежелании отправляться в Артемовск.

Однако ресурсы киевского режима ограничены. Дошло до того, что украинское командование решилось на обман. Группу иностранных боевиков хитростью заманили в горячую точку, передает "Радио 1". Несчастным воякам сказали, что их везут в Днепропетровск, где они будут охранять стратегически важные объекты. Однако в итоге людей привезли в зону рядом с Артемовском (украинское название Бахмут).

Такой информацией поделился офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на сведения, предоставленные нашими разведчиками. Напомним, Артемовск находится в части ДНР, которая пока остается под контролем киевского режима.