Мясорубка под Артемовском: наемников обманом заманивают в кровавую зону

Мясорубка под Артемовском: наемников обманом заманивают в кровавую зону
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим пошел на отчаянный шаг

Для Вооруженных сил Украины наступили не лучшие времена. Ситуация на фронте меняется и далеко не в пользу незалежных. Особо горячей зоной стал Донбасс. Боестолкновения близ города Артемовск дорого обходятся Киеву. Более того, выяснилось, что иностранные боевики и вовсе отказываются ехать в эту зону.

Как сообщает телеканал RT, зарубежные гости понимают, что в этой точке фронта их ждет кровавая бойня. Разумеется, люди не хотят погибать. Именно поэтому, несмотря на подписанные контракты, боевики заявляют о нежелании отправляться в Артемовск.

Однако ресурсы киевского режима ограничены. Дошло до того, что украинское командование решилось на обман. Группу иностранных боевиков хитростью заманили в горячую точку, передает "Радио 1". Несчастным воякам сказали, что их везут в Днепропетровск, где они будут охранять стратегически важные объекты. Однако в итоге людей привезли в зону рядом с Артемовском (украинское название Бахмут).

Такой информацией поделился офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на сведения, предоставленные нашими разведчиками. Напомним, Артемовск находится в части ДНР, которая пока остается под контролем киевского режима.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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