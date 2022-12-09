После ада под Бахмутом украинскую армию ждет конец - политолог

После ада под Бахмутом украинскую армию ждет конец - политолог
MOD Russia/www.globallookpress.com
Мобилизационный потенциал противника почти исчерпан

Политолог Ростислав Ищенко выразил уверенность, что мобилизационный ресурс Украины не позволит Киеву одержать победу в военном конфликте против России. Правда, некоторое время ВСУ действительно смогут поддерживать текущую численность личного состава.

Однако по мере потерь, которые украинские силы несут в боях под Бахмутом, налицо потери противника в живой силе, и падение качества его вооруженных сил – противник или разбегается, или сдается, или несет огромные потери.

После Бахмута, уверен политолог, ВСУ лишатся всякой возможности для поддержки своей текущей численности. Многое определяется интенсивностью боевых действий на указанном участке фронта. В теории, случится это до осени 2023 года. Тогда Украина окончательно потеряет мобилизационный потенциал.

"Даже их потенциал, который после потерь ныне оценивается в 500-600 тысяч, нельзя будет задействовать полностью. Кто-то спрячется", – высказался политолог.

Ранее мы писали, что Бахмут стал для иностранных боевиков чуть ли не проклятым местом.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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