Под тысячу трупов в сутки: ВСУ столкнулись с настоящей катастрофой под Артемовском

Под тысячу трупов в сутки: ВСУ столкнулись с настоящей катастрофой под Артемовском
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
У противника банально нет артиллерии для ответа

В восточной группировке вооруженных сил Украины бьются в панике – генштаб противника считает, что россияне активно готовятся к наступательным действиям на Луганщине. 

В ответ ВСУ громят дома, детские сады и больницы республики с помощью западных РСЗО. Вчера бомбили по Сватово – затем по Первомайску. Артиллерия, видимо, решила превратить в руины регион, который давно отказался от украинского пути – срываются на гражданских.

Офицер НМ ЛНР Федор Сергеев указал, что раскрытие информации по поводу подготовки будет настоящим подарком для противника, а потому делиться с журналистами подробностями не станет. Правда, спустя пару дней все и так станет ясно.

С самого начала декабря ВСУ перебрасывают силы под Бахмут. Даже украинский генштаб говорит, что Валерий Залужный устроил мясорубку, в которой не щадит своих солдат.  А потери противника, между тем, в сутки доходят до тысячи человек. Неспроста для украинских солдат Бахмут стал проклятым местом.

Сергеев считает, что шаги украинского командования – финальные рывки выбившегося из сил зверя. Затем противник будет вынужден отступать. А беда у украинской армии в полном отсутствии артиллерии на этом направлении – 1 к 9, если говорить о соотношении к российской.

После успехов на Херсонщине и в Харьковской области, указывает спикер, поражение под Бахмутом станет серьезным репутационным ударом для Киева. И добиться расширения военной помощи от Запада ему будет сложнее.

А кое-кто считает, что после поражения под Бахмутом ВСУ и вовсе растеряют свой мобилизационный потенциал.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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