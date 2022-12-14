Накрыл смертельным огнем: "Терминатор" привел в ужас боевиков ВСУ у Сватово

Накрыл смертельным огнем: "Терминатор" привел в ужас боевиков ВСУ у Сватово
MOD Russia/www.globallookpress.com
Прорваться противнику не удалось

"Отважные" из Центрального военного округа смогли свести на нет попытки противника прорваться на линии Сватово-Кременная. "О" выдали эффективный и грозный ответ в виде танковой поддержки – на помощь бойцам подоспели "Терминаторы".

Один из военнослужащих рассказал, что линия удерживается за счет артиллерийских сил и танков, а также тяжелых огнеметных систем. "Терминаторы" оказали огромную помощь при отражении атак ВСУ – противник был обращен в бегство.

Украинские войска попытались атаковать из лесополосы – туда и пришелся удар от "Терминатора", который грамотно поразил цели при помощи идеальной корректировки с БПЛА.

Как отмечает источник, в направлении Сватово ситуация остается обостренной на протяжении нескольких месяцев. ВСУ постоянно обстреливают город артиллерией, пытаясь прорваться через оборонительную линию. Участок важен тем, что открывает путь к сразу нескольким населенным пунктам в Луганской Народной республике, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее мы писали, как "Солнцепеки" сожгли две украинские роты.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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