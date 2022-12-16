Кремль получил удар от самого близкого союзника

Кремль получил удар от самого близкого союзника
Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.globallookpress.com
Ничего личного, только политика

Российский лидер Владимир Путин пообщался по телефону с главой правительства Индии Нарендрой Моди. В канцелярии главы государства указали, что Нью-Дели просит дать Кремль "принципиальные оценки" действиям российской армии Украине

Вместе с тем стороны обсудили межгосударственное сотрудничество, которое получило развитие на основе принципов "стратегического партнерства". В Кремле также отметили, что переговоры лидеров касались также вопросов логистики, сельскохозяйственного сектора, энергетической отрасли и инвестиций.

К слову, президент России дал по просьбе Моди указанные принципиальные оценки по действиям России в украинском направлении. О содержании таких оценок на официальном сайте Кремля не говорится.

Ранее в Bloomberg заявили, что Моди не стал проводить с Путиным ежегодный саммит, запланированный на конец 2022 года. Тогда же в материале сообщалось, что причиной стали "завуалированные угрозы" Москва по ядерному оружию. В российском МИД позднее сообщили, что подобные публикации вызваны недопониманием самой ситуации авторами материалов, а в действительности Моди будто бы и не планировал лететь в Россию.

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
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