Кремль получил удар от самого близкого союзника

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Российский лидер Владимир Путин пообщался по телефону с главой правительства Индии Нарендрой Моди. В канцелярии главы государства указали, что Нью-Дели просит дать Кремль "принципиальные оценки" действиям российской армии Украине
Вместе с тем стороны обсудили межгосударственное сотрудничество, которое получило развитие на основе принципов "стратегического партнерства". В Кремле также отметили, что переговоры лидеров касались также вопросов логистики, сельскохозяйственного сектора, энергетической отрасли и инвестиций.
К слову, президент России дал по просьбе Моди указанные принципиальные оценки по действиям России в украинском направлении. О содержании таких оценок на официальном сайте Кремля не говорится.
Ранее в Bloomberg заявили, что Моди не стал проводить с Путиным ежегодный саммит, запланированный на конец 2022 года. Тогда же в материале сообщалось, что причиной стали "завуалированные угрозы" Москва по ядерному оружию. В российском МИД позднее сообщили, что подобные публикации вызваны недопониманием самой ситуации авторами материалов, а в действительности Моди будто бы и не планировал лететь в Россию.
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