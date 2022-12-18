Путин готовит наступление миллионной армии - генерал ВСУ

Путин готовит наступление миллионной армии - генерал ВСУ
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Киев заявил, что найдет ответ и на такую управу

Командование ВСУ ожидает масштабного наступления российской армии на северном направлении. Киев считает, что для этого Кремль может прибегнуть к объявлению полной мобилизации в стране, считает командующий украинским  оперкомандованием "Юг", генерал Андрей Ковальчук.

Вместе с тем украинский генерал уверен, что у Киева хватит сил справиться не просто с 300-тысячной армией, но и с натиском миллиона солдат.

Ковальчук заявил, что украинские войска успели подготовиться, проведя минирование в ряде районов и подготовив основательную оборону – сценарий 24 февраля не удастся.

Если же Россия пойдет на полную мобилизацию, считает Ковальчук, то у ВСУ найдется ответ, чтобы отразить ее атаку.

Ранее мы писали о положении специального украинского батальона под Артемовском, который терпит огромные потери.

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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