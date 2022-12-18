19FortyFive: Кремль готовит план по наступлению на Киев

Москва пересматривает тактику

Украина опасается повторного наступления россиян на Киев – такое развитие событий неминуемо станет причиной, которое усилит для Запада необходимость в развитии переговорного процесса. Соответствующее мнение выразил ветеран армии Греции Ставрос Атламозоглу для 19Fortyfive.

Обозреватель указал, что Украина сильно ослаблена из-за огромного процента разрушений, нанесенным ее критической инфраструктуре. Наступление на Киев вынудит режим Владимира Зеленского, формально принципиальный и не терпящий никаких намеков на диалог, вступить в переговоры для урегулирования конфликта.

Офицер уверен, что Запад побудит Зеленского послать Москве сигнал о готовности обсудить ситуацию и возобновить переговорный трек.

"Возможно, Россия формирует условия для наступления на Киев зимой 2023 года. В Белоруссии уже дислоцирована группировка российских войск в одном соединении с местной армией. Маловероятно, однако, что военные Белоруссии примут непосредственное участие в наступательной операции", – говорится в материале.