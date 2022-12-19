Казахстан окончательно определился с позицией по СВО

Подобных мер с казахстанской стороны еще не было

Впервые с февраля Астана сделала политический шаг, который можно назвать открытым объявлением позиции страны по российско-украинскому конфликту. Представитель Казахстана в ООН проголосовал против резолюции, требующей от России прекращения боев, вывода российских войск с территории Украины, а также осуждающей использование Крыма в противостоянии.

Ранее казахстанские власти отказывались открыто выступать в поддержку российских, хотя президент Касым-Жомарт Токаев делал неоднозначные намеки в адрес Москвы.

За принятие резолюции ООН, которая получила название "Нарушение прав человека в Крыму и Севастополе", высказались представители 82 стран, воздержались – 80. Еще 14 выступили против – помимо Казахстана, это Белоруссия, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве и сама Россия. В итоге резолюция считается принятой.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подобное решение "позорным", передает "Радио 1". По его словам, представители проголосовавших "за" стран прекрасно понимают, как обстоят дела на самом деле.