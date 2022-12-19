Казахстан окончательно определился с позицией по СВО

Казахстан окончательно определился с позицией по СВО
Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Подобных мер с казахстанской стороны еще не было

Впервые с февраля Астана сделала политический шаг, который можно назвать открытым объявлением позиции страны по российско-украинскому конфликту. Представитель Казахстана в ООН проголосовал против резолюции, требующей от России прекращения боев, вывода российских войск с территории Украины, а также осуждающей использование Крыма в противостоянии.

Ранее казахстанские власти отказывались открыто выступать в поддержку российских, хотя президент Касым-Жомарт Токаев делал неоднозначные намеки в адрес Москвы. 

За принятие резолюции ООН, которая получила название "Нарушение прав человека в Крыму и Севастополе", высказались представители 82 стран, воздержались – 80. Еще 14 выступили против – помимо Казахстана, это Белоруссия, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве и сама Россия. В итоге резолюция считается принятой. 

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подобное решение "позорным", передает "Радио 1". По его словам, представители проголосовавших "за" стран прекрасно понимают, как обстоят дела на самом деле. 

Источник: ИА "Азия плюс" ✓ Надежный источник
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