В новой речи Токаева увидели оскорбительный намек на Россию

В новой речи Токаева увидели оскорбительный намек на Россию
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер скрыто указал, что в стране воцарился настоящий хаос из-за ее президента

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине сентября утвердил внесение поправок к Конституции, согласно которым занимать президентский пост в стране политики смогут только один раз и на семь лет – мера в будущем изменению не подлежит. Во время встречи с Туркистанской общественностью накануне он объяснил, почему принял такое правовое решение.

Токаев полагает, что в будущем это позволит обеспечить светлое будущее народа республики и начать строительство "справедливого Казахстана". Он считает, что дорогу нужно открывать молодым и амбициозным политикам, которые не будут долго засиживаться в качестве президента, а стремиться принимать меры, которые улучшат жизнь страны. 

"Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю", – приводит его слова "Спутник. Казахстан". 

Он указал, что в противном случае государство может погрузиться в хаос, как это и случилось в некоторых уголках мира. 

После этого в Сети предположили, что такое заявление главы Казахстана является намеком в сторону России и Владимира Путина. 

Также в Астане заявили, что укрытие россиян от мобилизации не позволяет Казахстану проводить экстрадицию граждан в Россию. Однако это не касается уклонистов, которые попадают под действие принятых законов. 

Сейчас в республику въехало порядка 100 тысяч граждан России – волонтеры встречают их в специальных пунктах, где кормят и отпаивают чаем, а также организовывают бесплатную помощь в транспортировке или поиске жилья. Казахи признаются, что многие россияне не ожидали к себе такого доброго отношения и пока до конца не верят, что в Казахстане к ним относятся настолько хорошо. 

Источник: Спутник. Казахстан ✓ Надежный источник
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