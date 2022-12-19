Суровикин переходит ко второму этапу плана на Украине - эксперт

Генштаб намерен оставить противника без оружия и припасов

Выводы западных разведывательных служб о дальнейших намерениях РФ в рамках СВО не соответствуют реальной армейской логике, считает румынский военный эксперт Валентин Василеску.

В НАТО сделали вывод, что Россия готовится к наземной наступательной операции, которая наступит уже вот-вот. Василеску считает, что Запад полностью провалился в расчетах. Замысел командования в лице Сергея Суровикина заключается в несколько другом – прежде, чем завязать шнурки, нужно обуть ботинки.

Осенью российские войска начали поражать "Геранями" критическую инфраструктуру противника. Прежде всего, чтобы нанести повреждения его транспортной системе. Так Москва намерена решить вопрос с логистикой ВСУ, ведь с Запада к фронту везут вооружение, запчасти и топливо.

Однако это лишь первый этап. Второй – выведение из строя мест временного хранения товаров, которые поставляются Североатлантическим альянсом в Европу.

Россия, указывает эксперт, продолжит реализацию плана Суровикина с ударами по инфраструктуре. Параллельно будет продолжаться охота за западным вооружением, которое очутилось на Украине.

Ранее политолог Евгений Минченко рассказал о "грандиозном сюрпризе", который, по его словам, готовит Суровикин для вооруженных сил Украины.