Суровикин переходит ко второму этапу плана на Украине - эксперт

Суровикин переходит ко второму этапу плана на Украине - эксперт
Сергей Суровикин. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Генштаб намерен оставить противника без оружия и припасов

Выводы западных разведывательных служб о дальнейших намерениях РФ в рамках СВО не соответствуют реальной армейской логике, считает румынский военный эксперт Валентин Василеску.

В НАТО сделали вывод, что Россия готовится к наземной наступательной операции, которая наступит уже вот-вот. Василеску считает, что Запад полностью провалился в расчетах. Замысел командования в лице Сергея Суровикина заключается в несколько другом – прежде, чем завязать шнурки, нужно обуть ботинки.

Осенью российские войска начали поражать "Геранями" критическую инфраструктуру противника. Прежде всего, чтобы нанести повреждения его транспортной системе. Так Москва намерена решить вопрос с логистикой ВСУ, ведь с Запада к фронту везут вооружение, запчасти и топливо.

Однако это лишь первый этап. Второй – выведение из строя мест временного хранения товаров, которые поставляются Североатлантическим альянсом в Европу.

Россия, указывает эксперт, продолжит реализацию плана Суровикина с ударами по инфраструктуре. Параллельно будет продолжаться охота за западным вооружением, которое очутилось на Украине.

Ранее политолог Евгений Минченко рассказал о "грандиозном сюрпризе", который, по его словам, готовит Суровикин для вооруженных сил Украины.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Готовится взятие Киева: в США объяснили новую стратегию России

Украинцы бьют тревогу

Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению

Пострадало несколько важных для столицы объектов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей