Зеленского заметили на улицах охваченного боями Бахмута

Зеленского заметили на улицах охваченного боями Бахмута
Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Столкновения в городе продолжаются до сих пор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Артемовск. Такая информация появилась в местных СМИ.

Как передает URA.RU, лидера заметили на улицах города журналисты. Позже информацию о визите подтвердил пресс-секретарь Зеленского. 

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", – пояснил представитель президента.

Последние несколько недель город охвачен ожесточенными боями. Он находится под контролем ВСУ, в данный момент подразделения сдерживают оборону, а российские войска не прекращают наступление.

Населенный пункт является стратегически важными для обеих сторон: Украине он дает важный транспортный узел для снабжения войск, а Россия, в случае установления контроля, получила бы точку для последующего эффективного продвижения. 

Источник: Freedom • Требует проверки
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