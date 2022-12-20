Зеленского заметили на улицах охваченного боями Бахмута

Столкновения в городе продолжаются до сих пор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Артемовск. Такая информация появилась в местных СМИ.

Как передает URA.RU, лидера заметили на улицах города журналисты. Позже информацию о визите подтвердил пресс-секретарь Зеленского.

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", – пояснил представитель президента.

Последние несколько недель город охвачен ожесточенными боями. Он находится под контролем ВСУ, в данный момент подразделения сдерживают оборону, а российские войска не прекращают наступление.

Населенный пункт является стратегически важными для обеих сторон: Украине он дает важный транспортный узел для снабжения войск, а Россия, в случае установления контроля, получила бы точку для последующего эффективного продвижения.