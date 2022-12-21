Что случилось: украинские мобилизованные в панике разбегаются с позиций под Соледаром

Что случилось: украинские мобилизованные в панике разбегаются с позиций под Соледаром
Фото: www.unsplash.com
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Положение дел украинских вояк на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной оставляет желать лучшего. Как сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в последнее время наблюдаются резкие перемены в рядах Вооруженных сил киевского режима.

Так, мобилизованные украинцы начали массово дезертировать с занимаемых позиций, отмечает телеканал RT. Особенно ярко это проявляется в районе Соледара Донецкой народной республики. Бойцы целыми группами бросают оружие и сбегают.

Сообщается, что вояки сдаются украинским органам военного правопорядка, надеясь на их понимание, передает интернет-издание "Свободная пресса".

Массовое дезертирство началось на фоне заявления о том, что военное руководство Незалежной намерено ужесточить ответственность за отказ выполнять приказы командиров. Мобилизованные украинцы весьма напуганы открывшимися перед ними перспективами, отмечает РИА ФАН.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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