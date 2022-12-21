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Положение дел украинских вояк на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной оставляет желать лучшего. Как сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в последнее время наблюдаются резкие перемены в рядах Вооруженных сил киевского режима.
Так, мобилизованные украинцы начали массово дезертировать с занимаемых позиций, отмечает телеканал RT. Особенно ярко это проявляется в районе Соледара Донецкой народной республики. Бойцы целыми группами бросают оружие и сбегают.
Сообщается, что вояки сдаются украинским органам военного правопорядка, надеясь на их понимание, передает интернет-издание "Свободная пресса".
Массовое дезертирство началось на фоне заявления о том, что военное руководство Незалежной намерено ужесточить ответственность за отказ выполнять приказы командиров. Мобилизованные украинцы весьма напуганы открывшимися перед ними перспективами, отмечает РИА ФАН.
Противник несет огромные потери