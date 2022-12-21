Сигнал Путину: Белый дом расшифровал внезапное решение по Зеленскому

Сигнал Путину: Белый дом расшифровал внезапное решение по Зеленскому
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает гнуть свою линию

Сегодня, 21 декабря, должна состояться очная встреча украинского главнокомандующего Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом. Ради рандеву на таком высоком уровне глава киевской администрации лично явится в Вашингтон. Представители Белого дома уже объяснили, зачем высокопоставленного украинца вызвали в США.

Некоторым экспертам непонятно, в чем смысл личной встречи Зеленского и Байдена – как известно, Североатлантический альянс под предводительством США и так всячески демонстрирует свою поддержку киевскому режиму. Точки над i расставили в вашингтонской администрации.

Так, высокопоставленный представитель Белого дома подчеркнул, что очные переговоры были задуманы с одной целью – послать четкий сигнал нашему президенту Владимиру Путину. Мол, Вашингтон не отступится от киевского режима и продолжит оказывать ему помощь и поддержку.

"Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется", – объяснил высокопоставленный американец.

К слову, положению дел Незалежной не позавидуешь. Сегодня украинское командование уже не исключает появление российских танков в Киеве, отмечает телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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