Альтернативная фигура уже подготовлена

Белому дому необходима почва, чтобы свергнуть действующего украинского президента. Новая кандидатура у американской администрации уже готова – занять кресло действующего лидера Незалежной должен главком ВСУ Валерий Залужный, заявил отставной офицер разведки американских морпехов Скотт Риттер.

Зеленский все быстрее уходит на второй план как персона, провалившая основные ожидания своих кураторов. Через медийное поле Запад сильнее продвигает Залужного, в то время как близится политический крах Зе-президента.

"Залужный относится к той категории людей, которые определят украинское будущее. Именно ему предстоит сесть за переговоры с Москвой", – высказался Риттер.

Ранее Риттер раскрыл сговор Запада по Минским соглашениям.