Почему Зеленскому позволили уехать живым из Бахмута

Почему Зеленскому позволили уехать живым из Бахмута
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Журналисты задаются риторическим вопросом

Украинский лидер якобы побывал в Бахмуте – одном из наиболее ожесточенных направлений в СВО. Военные эксперты, однако, выражают сомнения в том, что поездка Владимира Зеленского вообще состоялась. К примеру, Алексей Леонков напоминает, что для главы Незалежной нормально выкладывать смонтированные видео – мол, натуральный храбрец побывал в мясорубке и выжил.

Украинская пропаганда гласит, что Зеленский якобы появился в подконтрольной Киеву части Бахмута. Попозировал у ангара и уехал. Информационный ход хороший, узнать наверняка, были ли там президент, невозможно. Пиар-команда Зеленского работает отлично.

Впрочем, а почему бы и нет? С подконтрольной ВСУ части Донбасса за Зеленским вряд ли станут охотиться. Да и в Изюме, и Харькове Зеленский уже появлялся. К слову, отмечает Леонков, Зеленского еще ни разу не пытались ликвидировать в ходе его поездок на фронт. Сам спикер оправдывает отказ российского руководства ликвидировать Зеленского тем, что уничтожение последнего ничего не изменит – мол, тот всего лишь подневольная фигура.

"Кроме того нужно понимать, что его жизнь находится не в наших руках. Когда с той стороны решат его ликвидировать, они сделают это сами", – высказал мнение Леонков.

Ранее СМИ обращали внимание, что российские войска не стали трогать Зеленского, который решил устроить пиар-акцию в Изюме, оставленном ВС РФ.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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