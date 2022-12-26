ВСУ выбрали новую цель после взрывов на аэродроме в Энгельсе - эксперт

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Атака украинского беспилотника по аэродрому в Саратовской области в Энгельсе могла быть частью тренировки ВСУ, которые учатся доставать дронами по объектам в глубине России, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Не исключено, что противник пытается практиковать проведение атак в крупных городах страны перед Новым годом, считает спикер.
Напомним, в ночь на 26 декабря ВСУ атаковали аэродром в Энгельсе – тот самый, в котором ранее противник с помощью дронов пытался уничтожить стратегические бомбардировщики Ту-95. На этот раз все закончилось жертвами – погибли трое российских военных, на которых упали обломки сбитого беспилотника.
Литовкин указывает, что на аэродроме в Энгельсе базируется стратегическая авиация. Проблема в том, что таких объектов по всей стране довольно много. Поэтому нельзя сказать точно, куда придется следующий удар. На все аэродромы банально не хватит противовоздушной обороны.
БПЛА сбили – неизвестно, чем именно. Возможно, "Тором", "Панцирем" или С-300В. Сама техника не пострадала. Значит, определенные выводы сделали и развернули дополнительные ПВО. Потери же произошли, так как БПЛА сбили, вероятнее всего, на подлете к аэродрому.
Чтобы сбить дроны на дальней дистанции, придется выносить противовоздушную оборону довольно далеко за пределы Энгельса. Обломки упадут уже на мирные города.
Беда же в том, указывает Литовкин, что подобные атаки могут произойти и в новогоднюю ночь. Ведь для прямых обстрелов у ВСУ не имеется ракет в необходимом количестве.
Комплексы оказались весьма уязвимы