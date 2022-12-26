Украинская армия несет огромные потери и отступает

Бывший советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник американской армии Дуглас Макгрегор завил, что с начала специальной военной операции, объявленной Кремлем 24 февраля 2022 года, ВСУ понесли огромные потери в живой силе.

Среди пропавших без вести числится порядка тридцати пяти тысяч человек. Погибли свыше ста тысяч украинских военнослужащих, указывает военный эксперт.

Аналитик добавил, что Киев якобы пытается мобилизовать подростков от тринадцати лет – мобилизационный потенциал украинской армии исчерпан, а местные власти пытаются решить проблему за счет всех имеющихся остатков. По какой причине местные военкоматы взялись за подростков и соответствует ли информация действительности, не уточняется.

Западные СМИ вместе с тем указывают, что с начала СВО РФ смогла извлечь уроки из допущенных ошибок, на основе полученного опыта Кремль сменил военное руководство – командующим СВО стал Сергей Суровикин, который в значительной степени снизил шансы ВСУ на успех в зимней кампании. Украинские войска измотаны, слабо обучены и постоянно нуждаются в припасах.

Ранее Макгрегор заявил, что шансы ВСУ на победу над российскими войсками приближены к нулю – поэтому полковник рекомендует Владимиру Зеленскому бежать из Украины.