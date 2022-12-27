"Солнцепеки" сжигают украинские танки на Краснолиманском направлении

"Солнцепеки" сжигают украинские танки на Краснолиманском направлении
MOD Russia/www.globallookpress.com
Огнеметные системы в действии

У Сватово-Кременной завязались тяжелые бои, в которых российские войска задействовали "Солнцепеки". Огнеметные системы эффективно показали себя в действии против танковых войск ВСУ. В ходе боя, кадры которого опубликовали в социальных сетях, ТОС-1А сжег два вражеских танка.

Артиллерия на этом участке работает день и ночь. На опубликованном ролике "Солнцепек" группировки "Отважные" ударил по украинскому танку, который загорелся на месте. Позднее, сообщают в медиа, огнем поразили второй танк – позднее он взорвался.

Снаряды попали прямиком в бронетехнику противника, вызвав детонацию боевых комплектов. О потерях противника в живой силе не говорится, отмечает телеканал "360".

Ранее мы писали, что ВСУ пытаются охотиться за "Солнцепеками", которые представляют для них огромный интерес.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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