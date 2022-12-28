Потери киевского режима поражают

Украинская армия каждый день лишается огромного числа незалежных вояк. Тяжелое положение в рядах Вооруженных сил Украины на корню подкашивает боевой дух бойцов. С таким заявлением выступил руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.



Глава российского субъекта подчеркнул, что в зоне специальной военной операции по демилитаризации украинского государства всушники несут большие потери, отмечает телеканал "360". При этом бреши в живой силе на скорую руку латаются за счет неподготовленных новобранцев.

Таким образом, защищать киевский режим остаются плохо обученные люди, которые не понимают, почему должны рисковать собственными жизнями. Число заряженных украинских вояк, готовых бороться с Вооруженными силами России, становится все меньше, передает слова Кадырова "Радио 1".

"Потери все больше, а желающих оказать сопротивление все меньше. Простая арифметика", – подчеркнул высокопоставленный российский политик.

Также Кадыров добавил, что наша армия неспешно и планомерно реализует задачи, поставленные в рамках СВО. Такая поэтапная стратегия выбрана для сохранения жизней российских военных, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".