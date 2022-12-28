НАТО продолжает накачивать Украину

Как известно, Североатлантический альянс играет ведущую роль в оснащении киевского режима средствами борьбы с Вооруженными силами Российской Федерации. Как подчеркнули в нашем МИД, военная коалиция фактически раздает через Украину мощное цифровое оружие.



С таким заявлением выступил заместитель руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Олег Сыромолотов, отмечает телеканал "360". Высокопоставленный дипломат пояснил, что накаченный цифровым оружием киевский режим представляет серьезную угрозу для информационного пространства.

Причем такая опасность носит универсальный характер и в дальнейшем инструмент может применяться в других конфликтах, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Сыромолотов подчеркнул, что западная коалиция фактически обкатывает в Незалежной тактику борьбы с помощью цифровых инструментов.

"Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества", – добавил дипломат. Его слова приводит информационный ресурс РИА ФАН.

Сыромолотов отметил, что сегодня информационная война ведется против России, а уже завтра удар может быть нанесен по любому неугодному вашингтонской администрации государству.