Меркель отказалась участвовать в урегулировании украинского конфликта

Политик выступила с заявлением

Известный немецкий политик, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что не допускает и мысли о том, чтобы принимать участие в урегулировании конфликтной ситуации, которая развернулась на территории украинского государства.



Меркель побеседовала с журналистами авторитетного итальянского издания Sette, передает телеканал "360". Немка подчеркнула, что подобные "вопросы не ставятся".

Также Меркель заявила, что ума не может приложить, каким точно образом завершится конфликтная ситуация, отмечает интернет-издание URA.RU.

Кроме того, политик отметила, что вынужденные мир, по ее мнению – не выход, передает телеканал RT.