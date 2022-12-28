Меркель отказалась участвовать в урегулировании украинского конфликта

Политик выступила с заявлением

Известный немецкий политик, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что не допускает и мысли о том, чтобы принимать участие в урегулировании конфликтной ситуации, которая развернулась на территории украинского государства.

Меркель побеседовала с журналистами авторитетного итальянского издания Sette, передает телеканал "360". Немка подчеркнула, что подобные "вопросы не ставятся".

Также Меркель заявила, что ума не может приложить, каким точно образом завершится конфликтная ситуация, отмечает интернет-издание URA.RU.

Кроме того, политик отметила, что вынужденные мир, по ее мнению – не выход, передает телеканал RT.

Источник: Sette ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ захватили военную технику ВС РФ и невероятно разочаровались

Российская армия помешала украинцам ремонтировать вооружение

Всплыла неудобная для Запада правда о ЗРК Patriot

Слова Владимира Путина нашли подтверждение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей