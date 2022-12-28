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Больше 10 месяцев на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации этой страны. На ежедневной основе в главном оборонном ведомстве России рассказывают, какие успехи достигнуты на поле боя. Сегодня, 28 декабря, стало известно, что нашим военнослужащим удалось серьезно продвинуться в ДНР.
Так, на этом направлении ликвидированы сразу несколько пунктов управления Вооруженных сил Незалежной. Всего на территории Донецкой народной республики, а также в Харьковской и Запорожской областях уничтожено пять пунктов базирования командиров всушников.
На других направлениях Армия России также достигла существенных успехов. Сообщается, что на Купянском направлении уничтожено более трех десятков украинских вояк. На Донецком направлении этот показатель достиг восьми десятков.
Также официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что всего за период с начала нашей спецоперации разгромлено 950 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня. Российские бойцы проявляют смелость и отвагу при реализации поставленных перед ними задач.
Возможно ли это, ответил эксперт
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