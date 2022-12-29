Ситуация в ЛНР остается тяжелой

Украинские командиры делают все для того, чтобы выслужиться перед своими западными кураторами. Незалежным очень нужны победы на фронте, поэтому несчастных вояк заставляют идти в бессмысленные атаки. Так, выяснилось, что киевский режим требует от бойцов взять Кременную и Сватово до Нового года.



Два важных населенных пункта в Луганской народной республике украинцы хотели захватить еще в начале октября, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей". Однако наши военные сдерживают все потуги незалежных – ВСУ остановились в нескольких километрах от этих городов.

К слову, ранее "Пятый канал" опубликовал кадры, на которых российская артиллерия уничтожает укрепления украинцев в районе речного порта в зоне спецоперации.