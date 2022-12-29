Мощные взрывы в Киеве и Одессе: что происходит на Украине

Местные СМИ пишут об обстрелах

Сегодня утром, 29 декабря, в украинской прессе появилась информация о серии мощных взрывов на территории Киева и области. Такие данные распространяет местное издание "Страна.ua".



Сообщается, что, скорее всего, в столичном регионе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, под Киевом была сбита ракета.

Также в информационном пространстве появились данные о серии взрывов в Одессе. Позже украинские издания сообщили о прилетах в Житомирской области на севере Незалежной.

В ведущей украинской энергетической компании ДТЭК заявили, что утром в четверг в Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света.

Ранее сообщалось, что на территории всего украинского государства завыли сирены воздушной тревоги. Какие объекты инфраструктуры Незалежной пострадали, пока неизвестно.

Украинские издания также сообщают о серии взрывов во Львове и Ивано-Франковске. Около 90% Львова без света, трамваи и троллейбусы не ходят, возможны перебои с водоснабжением.