Мощные взрывы в Киеве и Одессе: что происходит на Украине

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Сегодня утром, 29 декабря, в украинской прессе появилась информация о серии мощных взрывов на территории Киева и области. Такие данные распространяет местное издание "Страна.ua".
Сообщается, что, скорее всего, в столичном регионе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, под Киевом была сбита ракета.
Также в информационном пространстве появились данные о серии взрывов в Одессе. Позже украинские издания сообщили о прилетах в Житомирской области на севере Незалежной.
В ведущей украинской энергетической компании ДТЭК заявили, что утром в четверг в Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света.
Ранее сообщалось, что на территории всего украинского государства завыли сирены воздушной тревоги. Какие объекты инфраструктуры Незалежной пострадали, пока неизвестно.
Украинские издания также сообщают о серии взрывов во Львове и Ивано-Франковске. Около 90% Львова без света, трамваи и троллейбусы не ходят, возможны перебои с водоснабжением.
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