В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ

В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Эксперты Поднебесной внимательно следят за развитием событий

Весь мир наблюдает за тем, что происходит на территории украинского государства. Как подчеркивают китайские эксперты, у Вооруженных сил нашей страны есть одно особое преимущество перед украинским противником.

Китайцы обратили внимание на высокую эффективность действий России в радиоэлектронной борьбе. Благодаря профессионализму наших бойцов Армии России удается успешно выводить из строя дроны Вооруженных сил Незалежной, таким образом украинская артиллерия фактически оказывается ослепленной и не способной наносить удары по нашим позициям.

По имеющимся данным, порядка 90% беспилотников, которые были накоплены украинскими боевиками к началу нашей СВО за прошедшие месяцы были благополучно сбиты. Именно поэтому Киев продолжает клянчить у Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса дополнительные дроны.

Таким образом, наши войска радиоэлектронной борьбы фактически аннулировали преимущество противника в сфере разведки.

К слову, сегодня, 29 декабря, в украинской прессе появилась информация о массированной ракетной атаке по ряду регионов Незалежной, передает интернет-издание URA.RU.

Источник: Asia Times ✓ Надежный источник
новости партнеров

Западу перекроют вентиль: эксперт объяснил нефтяной маневр Путина

Москва наказала главных зачинщиков

Кремль сорвал главный план Зеленского по Украине

Москва ответила на инициативу Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей