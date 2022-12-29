Эксперты Поднебесной внимательно следят за развитием событий

Весь мир наблюдает за тем, что происходит на территории украинского государства. Как подчеркивают китайские эксперты, у Вооруженных сил нашей страны есть одно особое преимущество перед украинским противником.



Китайцы обратили внимание на высокую эффективность действий России в радиоэлектронной борьбе. Благодаря профессионализму наших бойцов Армии России удается успешно выводить из строя дроны Вооруженных сил Незалежной, таким образом украинская артиллерия фактически оказывается ослепленной и не способной наносить удары по нашим позициям.

По имеющимся данным, порядка 90% беспилотников, которые были накоплены украинскими боевиками к началу нашей СВО за прошедшие месяцы были благополучно сбиты. Именно поэтому Киев продолжает клянчить у Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса дополнительные дроны.

Таким образом, наши войска радиоэлектронной борьбы фактически аннулировали преимущество противника в сфере разведки.

К слову, сегодня, 29 декабря, в украинской прессе появилась информация о массированной ракетной атаке по ряду регионов Незалежной, передает интернет-издание URA.RU.