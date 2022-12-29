Высокоточный удар сделал свое дело

Донецкая народная республика является одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 29 декабря, стало известно, что нашим бойцам удалось разгромить мощную американскую установку HIMARS.



Как известно, каждая боевая машина системы залпового огня американского производства стоит на особом контроле у Вооруженных сил Украины. Именно из HIMARS незалежные боевики обстреливают мирные города, а также бьют по позициям Вооруженных сил России, отмечает телеканал "360". Теперь на службе у киевского режима стало на одну мощную установку меньше.

Также в Харьковской области были ликвидированы артиллерийские системы М777 производства Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, Армии России удалось серьезно продвинуться на Донецком направлении. В этой зоне наши военнослужащие заняли новые выгодные рубежи. В ходе операции были ликвидированы более восьми десятков украинских боевиков.

В Запорожье была разгромлена крупная группировка разведчиков-диверсантов. На Купянском направлении ликвидированы 20 незалежных вояк. Свежей сводкой с полей СВО поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.