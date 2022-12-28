Россию призвали к мести за удары ВСУ по авиабазе в "Энгельсе"

Противник должен быть наказан, отмечает эксперт

Доктор военных наук Константин Сивков высказался о недавнем нападении украинского БПЛА Ту-141 "Стриж", который использовался противником для диверсии на авиабазе "Энгельс".

Специалист указал, что либо российская ПВО не смогла справиться и обнаружить огромный беспилотник, либо к действию подключились ячейки из ДРГ, запускающие беспилотники либо из РФ, либо из Казахстана.

Не заметить такой беспилотник, указывает Сивков, невозможно. Если уж Ту-141 смог проскочить, проскочат и крылатые американские "Томагавки".

Тут самое главное, считает Сивков, даже в том, что Запад зондирует таким образом решимость политического руководства РФ выполнять Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. 19 статья гласит, что атака по объекту критической важности является основанием для того, чтобы запустить ядерное оружие.

Однако теракт в "Энгельсе" вообще не запомнился никакими ответными действиями. Ни одно из должностных лиц в России не выступило с заявлением. Не последовал ни один ответный удар по ВСУ. Сивков указал, что речь идет вовсе не о применении ядерных боеголовок, а об ответных ударах по районам с расположением указанных БПЛА.

Ранее в СМИ писали, что удары по Энгельсу вскрыли серьезные проблемы в работы российской противовоздушной обороны.