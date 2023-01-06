В США пришли в бешенство после отказа Зеленского от перемирия

В США пришли в бешенство после отказа Зеленского от перемирия
Владимир Зеленский. Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Конгресс раскритиковал Киев

Американский конгрессмен, представитель республиканской парии Пол Госар раскритиковал политическое руководство Украины и Владимира Зеленского в частности за отказ от предложения РФ о перемирии по случаю Рождества.

По словам политика, решение Зеленского не вызывает никакого удивления. А позиция Белого дома, финансирующего украинский конфликт, совершенно безнравственна.

Российский лидер Владимир Путин отдал главе оборонного ведомства Сергею Шойгу распоряжение о прекращении огня вдоль линии боесоприкосновения с ВСУ до 00:00 7 января сроком на 36 часов. Сам Зеленский в ответ заявил, что Кремль таким образом "прикрывается", чтобы параллельно усилить позиции российских войск на фронте.

Ранее западный экономист Ричард Вольф заявил, что считает самым большим страхом Зеленского остаться ненавистным у украинского народа за все беды, причиненные стране.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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