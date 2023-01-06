Кремль решил "гасить" над Украиной спутники НАТО - СМИ

Кремль решил "гасить" над Украиной спутники НАТО - СМИ
Фото: t.me/glavmedia
Москва вернулась к прежним планам

Британская разведка передала в офис президента Украины и Генеральный штаб ВСУ о том, что Кремль снова якобы обсуждает планы по уничтожению спутников над Украиной. Об этом пишут в медиа.

Как пишет телеграм-канал "Резидент", MI-6 настоятельно рекомендует коллегам из Киева принять во внимание подобный вариант. Для этого, уверены в Лондоне, политическому руководству Украины следует использовать горизонтальную коммуникацию в украинской армии.

К слову, и ранее в социальных сетях со ссылками на источники из политических кругов ходили слухи, что в скором времени над Черным морем будут случайно падать коммерческие спутники Запада, следящие за украинским кризисом и передающие информацию о дислокациях и перемещениях российских войск "куда надо".

Ранее мы писали, что Кремль решил "гасить" спутники над Украиной.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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