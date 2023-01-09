Близится освобождение Донбасса: ВС РФ прорвались вперед под Бахмутом

Близится освобождение Донбасса: ВС РФ прорвались вперед под Бахмутом
MOD Russia/www.globallookpress.com
Глубокоэшелонированная оборона противника дала трещину

Переход Бахмутского в Донецкой Народной республикой под контроль россиян – серьезная победа, которая запомнится разрушением довольно мощных укреплений противника. Для уничтожения оборонительных сооружений ВСУ на этом участке потребовалось бы семь бомб в 300 килограммов лишь на одной точке.

9 января стало известно об освобождении Бахмутского. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал "Пятому каналу", что контроль над населенным пунктом означает прорыв оборонительной линии украинской армии на участке от Северска до Угледара. После этого украинская группировка останется лишь у Славянска и Краматорска. Разгром этих остатков означает, что Донбасс освобожден.

Бахмутское направление представляет сложность из-за глубокоэшелонированной и отлично укрепленной обороной украинской армии. Тем знаменательнее взятие Бахмутского под контроль. Успех означает, что теперь легче перерезать коммуникации противника, у которого не будет возможности поставлять вооружение и перевозить к передовой личный состав.

"Так откроется путь к Славянско-Крамоторской агломерации", – подытожил Кнутов.

По неподтвержденным данным, ВСУ несут огромные потери на бахмутском направлении, прикрывая брешь в обороне живой силой в огромном количестве – потери якобы могут доходить до батальона в день. За неделю попыток удержаться в Соледаре украинская сторона потеряла до пяти сотен бойцов.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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