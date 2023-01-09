"Земля им стекловатой": под Соледаром бесследно исчезли двое британцев

"Земля им стекловатой": под Соледаром бесследно исчезли двое британцев
Фото: www.unsplash.com
Россияне эмоционально отреагировали на инцидент

Сегодня, 9 января, стало известно, что в районе ожесточенных боев в Донецкой народной республике без вести пропали двое непрошенных гостей из Великобритании. Такой информацией с общественностью поделились представители Национальной полиции Незалежной. 

Сообщается, что выходцы из Соединенного королевства исчезли в районе Соледара. В интернет-пространстве уже отреагировали на резонансную новость.

Любопытно, что в официальном сообщении представители Нацполиции обозначили британских подданных как "волонтеров". Речь идет о двух мужчинах возрасте 28 и 48 лет. Сообщается, что Эндрю Бегшо и Кристофер Перри накануне покинули Краматорск и отправились в Соледар, где их следы затерялись.

Данное сообщение активно обсуждают в информационном пространстве.

"Земля им стекловатой!", "Скорее всего, сбежали... на тот свет!", "Волонтеры! Теперь так наемников именуют?!", "А что делали граждане бритты на Русской земле без виз и приглашения?", "Хороший пример для тех, кто еще не угомонился и мечтает помогать националистическим военным преступникам", – отмечают читатели РИА "Новости". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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