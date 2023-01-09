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С зимы прошлого года на территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Незалежной несут огромные потери в живой силе. С любопытным заявлением на этот счет выступили в украинском Министерстве обороны.
Так, заместитель начальника главного военного ведомства Незалежной Анна Маляр объявила, что сегодня боеспособность украинских бойцов резко снизилась. Высокопоставленная представительница киевских властей пояснила, что такая ситуация сложилась из-за огромного числа новобранцев, которые вынуждены бороться на стороне киевского режима вместо вояк, которые уже погибли на полях специальной военной операции по демилитаризации этой страны.
Маляр пафосно обратилась к согражданам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся на фронте ситуации. Мол, народ должен осознать, что провалы армии Украины связаны с тяжелым положением дел. Профессиональные бойцы давно выбыли из строя, теперь на их месте оказались несчастные мобилизованные незалежные.
Тем временем, ситуация на Украине обостряется. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в понедельник, 9 января, в украинском городе Очакове, что находится в Николаевской области, прозвучала серия взрывов.
Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины
Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США