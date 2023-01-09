Боеспособность ВСУ обрушена: Киев выступил с честным заявлением

Боеспособность ВСУ обрушена: Киев выступил с честным заявлением
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКак американское расследование завершит карьеру Зеленского
Дела украинских военных плохи

С зимы прошлого года на территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Незалежной несут огромные потери в живой силе. С любопытным заявлением на этот счет выступили в украинском Министерстве обороны.

Так, заместитель начальника главного военного ведомства Незалежной Анна Маляр объявила, что сегодня боеспособность украинских бойцов резко снизилась. Высокопоставленная представительница киевских властей пояснила, что такая ситуация сложилась из-за огромного числа новобранцев, которые вынуждены бороться на стороне киевского режима вместо вояк, которые уже погибли на полях специальной военной операции по демилитаризации этой страны.

Маляр пафосно обратилась к согражданам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся на фронте ситуации. Мол, народ должен осознать, что провалы армии Украины связаны с тяжелым положением дел. Профессиональные бойцы давно выбыли из строя, теперь на их месте оказались несчастные мобилизованные незалежные.

Тем временем, ситуация на Украине обостряется. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в понедельник, 9 января, в украинском городе Очакове, что находится в Николаевской области, прозвучала серия взрывов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ

Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей