Американская тактика: в России назвали условие для отказа от новой мобилизации

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
На Украине и Западе уверяют, что в России 15 января могут объявить новую мобилизационную волну – якобы призывать собираются еще порядка 500 тыс человек. В Кремле подобные сведения резко отвергают, подчеркивая, что не стоит верить непроверенным сведениям – только первоисточникам, в числе которых официальные российские лица. И, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ближайшее время мобилизации не будет.
Российские эксперты сходятся во мнении, что в призыве новых солдат сейчас необходимости нет. К примеру политолог Сергей Марков объяснял, что до сих пор не были до конца укомплектованы призывники, которые поступили на службу в сентябре-октябре.
Военный аналитик Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU отметил, что мобилизацию в России можно исключить в будущем, если последовать американской тактике ведения боевых действий – побеждать противника с помощью технического превосходства.
"Если десять ракет уничтожат мосты через Днепр, то левобережная группировка Украины обречена на уничтожение. Она лишится снабжения полностью",
– отметил эксперт, передает Общественная служба новостей.
По его словам, такая тактика подразумевает нанесение глобального быстрого удара. Но для ее применения нужно урегулировать некоторые политические вопросы – сделать заявление о том, что на определенной технике находится указанное количество неядерных ракет, возможно пригласить для проверки иностранных наблюдателей. А после их задействования предоставить Западу заняться восстановлением Украины, поскольку именно он на данный момент финансирует конфликт против России, подытожил Прохватилов.
Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины
Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США