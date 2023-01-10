Американская тактика: в России назвали условие для отказа от новой мобилизации

Американская тактика: в России назвали условие для отказа от новой мобилизации
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Для этого по Украине нужно нанести новый массированный удар

На Украине и Западе уверяют, что в России 15 января могут объявить новую мобилизационную волну – якобы призывать собираются еще порядка 500 тыс человек. В Кремле подобные сведения резко отвергают, подчеркивая, что не стоит верить непроверенным сведениям – только первоисточникам, в числе которых официальные российские лица. И, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ближайшее время мобилизации не будет.

Российские эксперты сходятся во мнении, что в призыве новых солдат сейчас необходимости нет. К примеру политолог Сергей Марков объяснял, что до сих пор не были до конца укомплектованы призывники, которые поступили на службу в сентябре-октябре. 

Военный аналитик Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU отметил, что мобилизацию в России можно исключить в будущем, если последовать американской тактике ведения боевых действий – побеждать противника с помощью технического превосходства. 

"Если десять ракет уничтожат мосты через Днепр, то левобережная группировка Украины обречена на уничтожение. Она лишится снабжения полностью",

– отметил эксперт, передает Общественная служба новостей.

По его словам, такая тактика подразумевает нанесение глобального быстрого удара. Но для ее применения нужно урегулировать некоторые политические вопросы – сделать заявление о том, что на определенной технике находится указанное количество неядерных ракет, возможно пригласить для проверки иностранных наблюдателей. А после их задействования предоставить Западу заняться восстановлением Украины, поскольку именно он на данный момент финансирует конфликт против России, подытожил Прохватилов.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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