"Оркестранты" успешно выполняют боевые задачи

Донбасс остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Сейчас ожесточенные бои идут на территории Донецкой народной республики, в особенности – в районе Артемовска и Соледара. Как сообщил известный военный корреспондент Александр Симонов, бойцам ЧВК "Вагнер" удалось закрепиться в центре Соледара.



Такой информацией военкор поделился в социальных сетях. Важный со стратегической точки зрения донецкий город на протяжении долгого времени раздирается кровавыми боестолкновениями между Вооруженными силами Украины и Армией России.

Симонов сообщил, что получил от "оркестрантов" видеоролик, на котором они находятся прямо рядом со зданием административных услуг. Это ведомство располагается в непосредственной близости к местной городской администрации.

Стоит отметить, что взятие Соледара имеет не только стратегическое, но и психологическое значение для наших военнослужащих. На это ранее указал известный военный корреспондент Александр Коц.

Тем временем, жители украинского государства всеми силами пытаются избежать отправку на фронт. Недавно стало известно, что ушлый киевлянин организовал целую схему по нелегальной переправке незалежных уклонистов за пределы родного государства.