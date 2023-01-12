Украинцы продолжают нести огромные потери

Донецкая народная Республика остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Представители местных властей сообщили, что нашим военнослужащим удалось ликвидировать несколько бригад противника.



Российские военные на ура отработали в печально известном Соледаре – в этом донецком городе не прекращаются ожесточенные бои. По информации советника врио руководителя ДНР Яна Гагина, во время боестолкновений были уничтожены порядка пяти бригад Вооруженных сил Украины.

Такой информацией высокопоставленный представитель республики поделился во время общения с журналистами телеканала "Россия 1". Гагин пояснил, что в случае, если подразделение лишается безвозвратными потерями более 70% состава, оно считается ликвидированным.

К слову, ранее в Киеве выступили с честным заявлением по поводу положения дел в рядах украинской армии. Сообщается, что сегодня боеспособность Вооруженных сил Незалежной фактически обрушена.