Переломный момент наступил: Россия замыкает ВСУ в "донецкий котел"

Переломный момент наступил: Россия замыкает ВСУ в "донецкий котел"
Фото: t.me/tv_360ru
Победа в Соледаре стала ключевым моментом зимней кампании

Освобождение Соледара является важнейшим моментов в зимней военной кампании СВО, считает военный обозреватель Антон Лавров. По словам эксперта, у противника отсутствует стратегическая инициатива на каждом из направлений, а осенний прорыв ВСУ можно считать полностью выдохшимся.

После подкрепления за счет мобилизации российские войска получили передышку, сумев довооружиться. Освобождать Соледар решили за счет штурма малочисленных подразделений пехоты, которую прикрывала артиллерия с БПЛА. Тактика оправдала себя: поле боя с противником было изолировано, переброс крупной живой силы с его стороны был исключен.

Артиллерия перемолола украинскую группировку, отошедшую в оборону. Силы ВСУ иссякли – и на военном, и на психологическом уровне, невзирая ни на какие резервы, которые генштаб украинских войск в спешке посылал для того, чтобы организовать наступление.

Освобождение Соледара позволило взять под прицел всю оборонительную линию ВСУ от Бахмута и Северска, удерживаемую ими летом. Бахмут уже взяли в полукольцо – получается, план штурма сильно отличаться не будет.

"После этого можно будет говорить о выходе к Краматорску и Славянску и завершении освобождения ДНР", – заключил обозреватель.

Соледар, отмечает Минобороны России, был освобожден 12 января.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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