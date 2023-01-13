Переломный момент наступил: Россия замыкает ВСУ в "донецкий котел"

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Освобождение Соледара является важнейшим моментов в зимней военной кампании СВО, считает военный обозреватель Антон Лавров. По словам эксперта, у противника отсутствует стратегическая инициатива на каждом из направлений, а осенний прорыв ВСУ можно считать полностью выдохшимся.
После подкрепления за счет мобилизации российские войска получили передышку, сумев довооружиться. Освобождать Соледар решили за счет штурма малочисленных подразделений пехоты, которую прикрывала артиллерия с БПЛА. Тактика оправдала себя: поле боя с противником было изолировано, переброс крупной живой силы с его стороны был исключен.
Артиллерия перемолола украинскую группировку, отошедшую в оборону. Силы ВСУ иссякли – и на военном, и на психологическом уровне, невзирая ни на какие резервы, которые генштаб украинских войск в спешке посылал для того, чтобы организовать наступление.
Освобождение Соледара позволило взять под прицел всю оборонительную линию ВСУ от Бахмута и Северска, удерживаемую ими летом. Бахмут уже взяли в полукольцо – получается, план штурма сильно отличаться не будет.
"После этого можно будет говорить о выходе к Краматорску и Славянску и завершении освобождения ДНР", – заключил обозреватель.
Соледар, отмечает Минобороны России, был освобожден 12 января.
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