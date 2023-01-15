Огненный шквал: артиллерия ВС РФ громит ВСУ на Запорожском направлении

До пары десятков ударов на цель

Расчеты российской артиллерии ежедневно наносят противнику на Запорожском направлении порядка 25 ударов. Об этом СМИ сообщил командир одного из подразделений артиллерии.

Речь идет о выжидательном районе на огневой позиции – после появления цели артиллерия наносит указанное количество ударов. В Запорожской области ситуация по-прежнему остается довольно напряженной. ВСУ пытаются пробить и выявить брешь в обороне россиян и постоянно наращивают живую силу.

После новогодних праздников в Запорожской области участились обстрелы. Главные направления, по которым ВСУ могут совершить атаку – Энергодар с Запорожской атомной электростанцией, Мелитополь и Бердянск.

Ранее военный обозреватель Антон Лавров назвал победу российских войск в Соледаре переломным моментом в зимней кампании на Украине, указав, что ВСУ выдохлись с учетом постоянного набора дополнительных резервов.