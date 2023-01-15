Огненный шквал: артиллерия ВС РФ громит ВСУ на Запорожском направлении

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Расчеты российской артиллерии ежедневно наносят противнику на Запорожском направлении порядка 25 ударов. Об этом СМИ сообщил командир одного из подразделений артиллерии.
Речь идет о выжидательном районе на огневой позиции – после появления цели артиллерия наносит указанное количество ударов. В Запорожской области ситуация по-прежнему остается довольно напряженной. ВСУ пытаются пробить и выявить брешь в обороне россиян и постоянно наращивают живую силу.
После новогодних праздников в Запорожской области участились обстрелы. Главные направления, по которым ВСУ могут совершить атаку – Энергодар с Запорожской атомной электростанцией, Мелитополь и Бердянск.
Ранее военный обозреватель Антон Лавров назвал победу российских войск в Соледаре переломным моментом в зимней кампании на Украине, указав, что ВСУ выдохлись с учетом постоянного набора дополнительных резервов.
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